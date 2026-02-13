Поиск

ПСЖ вместе с Сафоновым проиграл "Ренну" в чемпионате Франции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:3 уступил "Ренну" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Ренна" голы забили Мусса Аль-Тамари (34-я минута), Эстебан Леополь (69), Брил Эмболо (81).

Автор гола у ПСЖ: Усман Дембеле (71).

Ворота ПСЖ защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов.

"Пари Сен-Жермен" продолжает лидировать в турнирной таблице, в его активе 51 очко. Однако в этом же туре его может опередить отстающий на два очка "Ланс". 14 февраля "Ланс" в гостях сыграет с "Парижем".

Что касается "Ренна", он на пятой строчке, 34 очка.

