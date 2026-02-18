Поиск

Ислам Махачев стал послом самбо в мире

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российскому бойцу смешанного стиля Исламу Махачеву присвоили почетное звание "Посол самбо в мире", сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Церемония прошла в Международном центре самбо в Лужниках в Москве на встрече Махачева с президентом ФИАС Василием Шестаковым. Глава организации вручил спортсмену именную куртку самбо с фамилией Махачева и логотипом федерации. Еще одну куртку спортсмен подписал и передал в музей ФИАС, где она станет частью экспозиции.

Василий Шестаков также пригласил Ислама Махачева стать почетным гостем юбилейного 50-го чемпионата мира по самбо, который пройдет в Самарканде в ноябре 2026 года.

"Ислам Махачев является ярким примером того, как самбо открывает двери к самым высоким достижениям в мировом спорте. Его путь от побед на коврах самбо до титула чемпиона UFC вдохновляет миллионы людей по всему миру. Мы высоко ценим его вклад в популяризацию нашего вида спорта и с гордостью присваиваем почетное звание "Посол самбо в мире". Уверен, деятельность Ислама в новом качестве поможет привлечь миллионы людей в орбиту отечественного вида спорта во всех уголках земного шара", - сказал Шестаков.

В настоящий момент Махачев – чемпион UFCв полусреднем весе. До этого он был чемпионом в легкой весовой категории, являлся чемпионом мира и двукратным чемпионом России по боевому самбо.

