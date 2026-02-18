Поиск

Российский боксер Арутюнян ожидает яркого боя между Проводниковым и Пакьяо

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Временный чемпион мира WBA в бриджервейте, боксер RCC Boxing Promotions Вартан Арутюнян воодушевлен информацией о проведении выставочный боя россиянина Руслана Проводникова и филиппинца Мэнни Пакьяо:

"Конкурентный ли это будет бой – не могу сказать, но он однозначно очень интересный. Когда Руслан Проводников в ринге, скучно никогда не бывает! И тем более, когда напротив Мэнни Пакьяо. Вот такие выставочные бои я готов смотреть, а не такие, как Тайсон - Мейвезер или Тайсон - Пол. Сейчас ни Руслан, ни Мэнни никаких особых целей этим боем не преследуют. Легенды просто соскучились по рингу, по этой атмосфере, готовы выйти, подраться, закатить яркий бой и заработать немного денег", - сказал Арутюнян "Интерфаксу".

Как сообщалось, выставочный поединок пройдет 18 апреля в США.

Мэнни Пакьяо Руслан Проводников Вартан Арутюнян бокс
