Сборная Словакии по хоккею победила Германию и вышла в полуфинал ОИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии со счетом 6:2 победили команду Германии в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

У словаков дубль оформил Павол Регенда (18-я и 40-я минуты), по разу отличились Милош Келемен (24), Оливер Окульяр (24), Далибор Дворски (30) и Томаш Татар (56). За немцев шайбы забросили Лукас Райхель (34) и Фредерик Тиффельс (49).

В полуфинале Словакия сыграет с победителем матча Канада — Чехия.