Гол Баринова принес ЦСКА победу над "Ростовом"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли "Ростов" в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

В составе армейцев голы забили Дмитрий Баринов (32-я минута), Лусиано Гонду (45), Матвей Кисляк (58). У ростовчан отличился Егор Голенков (52).

Баринов и Гонду – новички ЦСКА. Россиянин перешел в эту команду из московского "Локомотива", аргентинец – из петербургского "Зенита".

На зимний перерыв ЦСКА ушел, занимая четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" располагается в середине таблицы.