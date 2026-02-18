Сборная Франции выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону одержала победу в женской эстафете 4х6 км на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Дистанцию команда в составе Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жулии Симон преодолела за 1 час 10 минут 22,7 секунды. Француженки использовали шесть дополнительных патронов и преодолели один штрафной круг.

Серебряные медали завоевала сборная Швеции, отставшая на 51,3 секунды при семи промахах и одном штрафном круге. Бронзу взяла команда Норвегии (+1:07,6; 0+7).

Россияне участия в этой дисциплине не приняли.