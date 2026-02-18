Медведев проиграл Циципасу во втором круге турнира в Дохе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе уступив в матче второго круга представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

В четвертьфинале турнира в Дохе Циципас сыграет с россиянином Андреем Рублевым (№14 в мировом рейтинге).

Турнир ATP-500 в Дохе проходит на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований составляет более $2,9 млн.