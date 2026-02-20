Норвегия продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Олимпиады

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По итогам очередного соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо Норвегия сохранила прочное лидерство в неофициальном медальном зачете.

Норвежцы имеют в своем активе 16 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых медалей.

Второе место занимает команда США (9, 12, 6), третье – сборная Италии (9, 5, 12).

На счету россиян теперь есть одна медаль: в четверг серебряным призером в ски-альпинизе в спринте стал Никита Филиппов.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.