Норвегия удерживает лидерство в медальном зачете Олимпиады-2026

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По итогам очередного соревновательного дня зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо сборная Норвегии сохраняет прочное лидерство в неофициальном медальном зачете.

В активе норвежской команды теперь 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград.

Второе место по-прежнему занимает сборная США (10, 12, 7). Замыкает тройку лидеров хозяйка Игр — Италия (9, 5, 13).

На счету россиян есть одна медаль: в четверг серебряным призером в ски-альпинизме в спринте стал Никита Филиппов.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.