Российской конькобежке Семеновой не удалось выйти в финал в масс-старте на ОИ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Семенова выбыла из борьбы за медали зимней Олимпиады в Италии в соревнованиях по конькобежному спорту в масс-старте.

В полуфинале она заняла девятое место, тогда как надо было попасть в первую восьмерку.

Олимпиада завершится 22 февраля.

Всего на участие в Играх-2026 были заявлены 13 российских спортсменов под нейтральным флагом. К настоящему моменту им удалось завоевать одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов.