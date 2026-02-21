ЦСКА обыграл "Локомотив" в товарищеском матче

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:2 победили "Локомотив" в товарищеской встрече, прошедшей в особом формате — три тайма по 45 минут.

В составе армейцев голы забили: Кирилл Глебов (14-я минута), Лусиано Гонду (33), Тамерлан Мусаев (127).

У железнодорожников отличились Дмитрий Воробьев (55) и Николай Комличенко (104).

Матч прошел в Абу-Даби в рамках подготовки команд к весенней стадии чемпионата России. Соперники – соседи по турнирной таблице в РПЛ. "Локомотив" занимает третье место (37 очков), ЦСКА – четвертое (36).