Поиск

СКА обыграл ЦСКА в КХЛ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 3:0 победили московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У победителей дубль оформил Никита Дишковский (11-я и 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Рокко Гримальди (50).

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отсутствовал на матче. В пресс-службе клуба сообщили, что он "отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде". По сообщениям СМИ, Ларионов отправился в Италию посмотреть финал Олимпиады Канада - США.

После этой победы СКА сравнял счет в очных противостояниях с ЦСКА в текущем сезоне — 2-2.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. СКА (67 очков) идет на седьмой позиции.

Следующий матч ЦСКА проведет 23 февраля на выезде против "Сочи". СКА 24 февраля примет владивостокский "Адмирал".

хоккей КХЛ ЦСКА СКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее
Олимпийские игры 2026

Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км с масс-старта на ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал ОИ

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона

Овечкин примет решение по своему будущему в "Вашингтоне" в конце сезона
Олимпийские игры 2026

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде
Олимпийские игры 2026

Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме

Россиянин Филиппов завоевал серебро Олимпиады-2026 в ски-альпинизме
Олимпийские игры 2026

Россиянин Филиппов вышел в финал спринта в ски-альпинизме на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею в овертайме обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });