СКА обыграл ЦСКА в КХЛ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 3:0 победили московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У победителей дубль оформил Никита Дишковский (11-я и 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Рокко Гримальди (50).

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отсутствовал на матче. В пресс-службе клуба сообщили, что он "отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде". По сообщениям СМИ, Ларионов отправился в Италию посмотреть финал Олимпиады Канада - США.

После этой победы СКА сравнял счет в очных противостояниях с ЦСКА в текущем сезоне — 2-2.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. СКА (67 очков) идет на седьмой позиции.

Следующий матч ЦСКА проведет 23 февраля на выезде против "Сочи". СКА 24 февраля примет владивостокский "Адмирал".