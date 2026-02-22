Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Дарья Непряева примет участие в масс-старте на 50 км классическим ходом на зимних Олимпийских играх в Италии в воскресенье.

Забег начнется в 12:00 мск.

22 февраля – заключительный день Олимпиады.

Всего на участие в Играх-2026 были заявлены 13 российских спортсменов под нейтральным флагом. К настоящему моменту им удалось завоевать одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов.