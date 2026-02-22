Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии обеспечила себе первое место в неофициальном медальном зачете зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо за один день до завершения соревнований.

В активе норвежской команды 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Ближайший преследователь — сборная США — имеет в своем активе 11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. На третье место вышли Нидерланды (10, 7, 3).

Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля, в этот день разыграют пять комплектов наград.