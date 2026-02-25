"Буде-Глимт" с российским вратарем выбил "Интер" из Лиги чемпионов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты норвежского "Буде-Глимта" со счетом 2:1 обыграли итальянский "Интер" в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Милане.

Весь матч в составе "Буде-Глимта" вновь провел российский вратарь Никита Хайкин.

Результат первой встречи – 3:1 в пользу "Буде-Глимта".

В результате норвежская команда вышла в 1/8 финала, "Интер" выбыл из турнира.

Также в следующий круг прошли испанский "Атлетико", немецкий "Байер", английский "Ньюкасл". Выбыли бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос", азербайджанский "Карабах".

25 февраля стартуют оставшиеся матчи стыкового раунда плей-офф.