Российский велогонщик Болдырев перешел в команду UAE Emirates

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Матвей Болдырев продолжит карьеру в составе UAE Emirates, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

"18-летний российский талант Матвей Болдырев официально присоединился к молодежному подразделению сильнейшей шоссейной команды мирового велоспорта — UAE Emirates Gen Z", - говорится в сообщении.

Спортсмен заявил, что "рад подписанию контракта с этой именитой командой".

"Чувствую большую ответственность за общий результат. Уже имеется понимание по ближайшим гонкам на два месяца. Все гонки титульные, категории 2.1 и 2.2.Среди них итальянские Giro di Sardegna, Trofeo Piva, Giro del Belvedere, французская Paris- Roubaix Espoirs, бельгийская Liège-Bastogne-Liège и другие", - сказал Болдырев.

Главная команда UAE Team Emirates ХRG в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) занимает первое место.

Ранее Болдырев выступал за "Локосфинкс", испанскую PC Baix Ebre, бельгийскуюСannibal Victorious U19 Development Team.