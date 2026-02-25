Поиск

Российский велогонщик Болдырев перешел в команду UAE Emirates

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Матвей Болдырев продолжит карьеру в составе UAE Emirates, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

"18-летний российский талант Матвей Болдырев официально присоединился к молодежному подразделению сильнейшей шоссейной команды мирового велоспорта — UAE Emirates Gen Z", - говорится в сообщении.

Спортсмен заявил, что "рад подписанию контракта с этой именитой командой".

"Чувствую большую ответственность за общий результат. Уже имеется понимание по ближайшим гонкам на два месяца. Все гонки титульные, категории 2.1 и 2.2.Среди них итальянские Giro di Sardegna, Trofeo Piva, Giro del Belvedere, французская Paris- Roubaix Espoirs, бельгийская Liège-Bastogne-Liège и другие", - сказал Болдырев.

Главная команда UAE Team Emirates ХRG в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) занимает первое место.

Ранее Болдырев выступал за "Локосфинкс", испанскую PC Baix Ebre, бельгийскуюСannibal Victorious U19 Development Team.

велоспорт Матвей Болдырев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Большунов завоевал золото чемпионата России в гонке на 10 км

Большунов завоевал золото чемпионата России в гонке на 10 км

СКА обыграл "Адмирал" и вышел в плей-офф КХЛ

Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу

Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу

Кубковый матч "Арсенал" – "Локомотив" перенесли из Тулы в Химки

Матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА сорван из-за авиационной угрозы

Матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА сорван из-за авиационной угрозы
Олимпийские игры 2026

В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады
Олимпийские игры 2026

Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на закрытии ОИ

Олимпийские игры 2026

Норвегия с рекордными показателями выиграла медальный зачет ОИ-2026

Олимпийские игры 2026

Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото ОИ

Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото ОИ
Олимпийские игры 2026

Россияне заработали одну медаль на зимней Олимпиаде в Италии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });