Получивший на ОИ травму Сидни Кросби выбыл на месяц

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби выбыл из строя на месяц, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Канадский форвард получил травму по ходу игры 1/4 финала мужского олимпийского турнира на Играх-2026 против Чехии. В итоге 38-летний спортсмен пропустил полуфинальный матч канадцев на ОИ против Финляндии (Канада выиграла 3:2) и США (Канада проиграла 1:2).

В составе сборной Канады Кросби ранее выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере и ОИ-2014 в Сочи. Также он – чемпион мира-2015. В составе "Питтсбурга" Кросби выиграл Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годы.

