"Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 3:2 нанесли поражение стамбульскому "Галатасараю" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, но выбыли по сумме двух встреч.

В составе "Ювентуса" голы в ответном матче забили Мануэль Локателли (37- минута, с пенальти), Федерико Гатти (70), Уэстон Маккенни (82). Авторы голов в составе "Галатасарая": Виктор Осимхен (105+1), Барыш Йылмаз (119).

На 48-й минуте защитник "Ювентуса" Ллойд Келли получил прямую красную карточку

Первый матч, состоявшийся 17 февраля в Стамбуле, завершился победой турецкого клуба со счётом 5:2. "Галатасарай" вышел в 1/8 финала.