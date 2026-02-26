Лыжница Степанова выиграла чемпионат России в скиатлоне

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Вероника Степанова завоевала золото чемпионата России по лыжным гонкам, выиграв соревнования в скиатлоне.

Дистанции 10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем она преодолела за 51 минуту 48,2 секунды.

Второе место с отставанием в 1 секунду заняла Евгения Крупицкая, третье – Алина Пеклецова (+2,9).

Победителем мужской гонки стал Сергей Ардашев, его время – 47 минуть 29,9 секунды.

Серебряным призером стал Егор Митрошин (+0,1), бронзовым – Дмитрий Жуль (+0,3).

Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.