Футболист "Барселоны" Френки Де Йонг выбыл из-за травмы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг пропустит несколько недель из-за травмы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Согласно сообщению, 28-летний нидерландский спортсмен "получил травму дистальной части бицепса правой ноги во время сегодняшней утренней тренировки".

Ожидается, что Де Йонг вернется в строй через четыре-пять недель.

Де Йонг выступает в "Барселоне" с 2019 года, в составе каталонский команды по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, три раза – Суперкубок Испании.