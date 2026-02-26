"Динамо" обыграло СКА и завоевало путевку в плей-офф КХЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" со счетом 4:1 взяли верх над петербургским СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе "Динамо" голы провели Ансель Галимов (6-я минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29), Артем Сергей (34).

Автор гола в составе СКА: Никита Дишковский (13).

"Динамо" набрало 70 очков, занимает в Западной конференции шестое место, команда обеспечила себе выход в плей-офф. СКА опустился на седьмую строчку (69), петербуржцы ранее уже завоевали путевку в плей-офф.