Хет-трик Филина помог "Спартаку" обыграть "Адмирал" в КХЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 6:3 обыграли владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Москве. Главным ее героем стал спартаковец Егор Филин, оформивший хет-трик (10, 54, 59 минуты). Последний гол он провел в пустые ворота.

Также в составе "Спартака" отличились Михаил Мальцев (14), Джоуи Кин (34), Даниил Гутик (52).

Авторы голов у "Адмирала": Либор Шулак (30'), Оскар Булавчук (36'), Дмитрий Завгородний (47').

"Спартак" набрал 68 очков и сохраняет за собой восьмое место в Западной конференции КХЛ, дающее право на участие в плей-офф. "Адмирал" с 41 баллом замыкает таблицу Восточной конференции.

