Матч Первой лиги "Черноморец" - "Торпедо" пройдет без зрителей из-за угроз БПЛА

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Матч 22-го тура Первой лиги в Новороссийске между местным "Черноморцем" и московским "Торпедо" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба новороссийского футбольного клуба.

"В связи с сохранением опасности применения БПЛА, сегодняшний матч пройдет без зрителей", - говорится в сообщении.

Игра стартует в 15:30 мск – на полчаса позже планированного.

Первая лига – второй по статусу дивизион в российском футболе.

футбол Новороссийск
