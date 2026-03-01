"Динамо" крупно победило "Крылья Советов" в матче РПЛ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:0 победили самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 15-й минуте Константин Тюкавин открыл счет в матче, на 26-й минуте Муми Нгамале реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. На 34-й минуте Антон Миранчук довел счет до крупного, на 73-й отличился вышедший на замену Ярослав Гладышев.

На 73-й минуте вышедший на замену Ярослав Гладышев довел счет до разгромного.

. На 90-й минуте футболист "Крыльев Советов" Томас Гальдамес получил второе предупреждение и был удален с поля.

"Динамо" набрало 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 17 очками идут на 13-й позиции.