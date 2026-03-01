Поиск

Даниил Медведев заявил об отсутствии стресса из-за невозможности покинуть Дубай

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что чувствует себя спокойно на фоне проблем с вылетом из Дубая, где он в настоящий момент находится.

"Ситуация необычная, закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго ли это. Просто ждем, что будет в ближайшие часы-дни", - сказал Медведев в видеообращении в телеграм-канале "Больше!".

Теннисист добавил, что получает множество сообщений от друзей и знакомых. "Все переживают, но я могу с уверенностью сказать: со мной все в порядке", — отметил он.

На этой неделе Медведев стал победителем турнира в Дубае.

Даниил Медведев теннис Дубай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матч РПЛ "Сочи" - "Спартак" переносить не будут

РПЛ допустила перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"

Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с "Монреалем"

Первый в карьере хет-трик Ямаля принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"

"Краснодар" обыграл "Ростов" и вернулся на первое место в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ростов" и вернулся на первое место в РПЛ

Даниил Медведев выиграл турнир в Дубае

"Спартак" обеспечил себе путевку в плей-офф КХЛ

"Зенит" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });