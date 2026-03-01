Даниил Медведев заявил об отсутствии стресса из-за невозможности покинуть Дубай

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что чувствует себя спокойно на фоне проблем с вылетом из Дубая, где он в настоящий момент находится.

"Ситуация необычная, закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго ли это. Просто ждем, что будет в ближайшие часы-дни", - сказал Медведев в видеообращении в телеграм-канале "Больше!".

Теннисист добавил, что получает множество сообщений от друзей и знакомых. "Все переживают, но я могу с уверенностью сказать: со мной все в порядке", — отметил он.

На этой неделе Медведев стал победителем турнира в Дубае.