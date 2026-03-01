Умер член Зала славы Международной федерации хоккея Юрий Королев

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Советский и российский хоккейный тренер и функционер Юрий Королев скончался на 92-м году жизни, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Васильевича", - говорится в сообщении.

Королев – член Зала славы отечественного хоккея и Зала славы ИИХФ (Международной федерации хоккея).

Завершив карьеру игрока в 1967 году, Юрий Королев посвятил себя преподавательской деятельности в Институте физической культуры (ГЦОЛИФК), где он заведовал кафедрой хоккея. В 1980-х годах он перешел на тренерскую работу, а впоследствии работал в Госкомспорте СССР и Федерации хоккея СССР. В период с 1989 по 1991 годы он занимал должность первого заместителя председателя Федерации хоккея СССР. В 1991–1992 годах исполнял обязанности председателя.

В 1992-2001 годах Юрий Королев занимал пост – вице-президента ФХР, а в 2001-03 – генерального секретаря.

В Зал славы отечественного хоккея Юрия Королева включили в 2004 году, в Зал славы ИИХФ – в 2011г.

В 2010 году Международная федерация хоккея наградила его премией имени Поля Луака "За выдающийся вклад в развитие ИИХФ и международного хоккея".