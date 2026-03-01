Поиск

"Сочи" объявил, что игра РПЛ со "Спартаком" пройдет 2 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Перенесенный матч 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" состоится 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

"Дополнительная информация о времени начала встречи будет опубликована позднее на официальных ресурсах клуба", - говорится в сообщении.

Игра должна была пройти в воскресенье, но была перенесена из-за угрозы БПЛА. О переносе, не уточняя новой даты, ранее объявила пресс-служба РПЛ.

В "Сочи" заверили, что ранее приобретенные билеты остаются действительными и на новую дату.

РПЛ Сочи Спартак футбол
