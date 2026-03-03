Поиск

Матч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" перенесли в Ярославль

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Сочи" должен принять "Локомотив", состоится в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Решение о переносе игры на лед "Локомотива" связано "с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности хоккейных клубов".

Игра пройдет, как и было запланировано, 4 марта, стартует в 19:30 мск.

Ранее из-за угроз БПЛА были сорваны матчи КХЛ в Сочи "Сочи" - ЦСКА и "Сочи" - "Торпедо".

Локомотив Сочи хоккей КХЛ
Новости

