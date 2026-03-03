Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" подрались во время рукопожатия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Игроки хоккейных клубов "Амур" (Хабаровск) и "Нефтехимик" (Нижнекамск) устроили драку во время традиционного рукопожатия по окончании матча.

По ходу процесса нападающий "Амура" Ярослав Лихачев и форвард "Нефтехимика" Матвей Надворный начали общение на повышенных тонах, после чего перешли врукопашную. К ним присоединились и некоторые другие участники рукопожатия, в результате драка оказалась массовой.

Матч прошел в Хабаровске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и завершился со счетом 3:1 в пользу "Амура".