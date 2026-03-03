Поиск

Хоккеисты "Амура" и "Нефтехимика" подрались во время рукопожатия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Игроки хоккейных клубов "Амур" (Хабаровск) и "Нефтехимик" (Нижнекамск) устроили драку во время традиционного рукопожатия по окончании матча.

По ходу процесса нападающий "Амура" Ярослав Лихачев и форвард "Нефтехимика" Матвей Надворный начали общение на повышенных тонах, после чего перешли врукопашную. К ним присоединились и некоторые другие участники рукопожатия, в результате драка оказалась массовой.

Матч прошел в Хабаровске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и завершился со счетом 3:1 в пользу "Амура".

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" обыграл "Сочи" в перенесенном из-за БПЛА матче

ЦСКА уступил "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Прерванный из-за воздушной тревоги матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" возобновлен

Матч РПЛ "Сочи" – "Спартак" перенесен на другую дату

Начало матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесли на час

Матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" прерван из-за воздушной тревоги

Матч КХЛ "Сочи" - "Торпедо" прерван из-за воздушной тревоги

Матч РПЛ "Сочи" - "Спартак" переносить не будут

РПЛ допустила перенос начала матча "Сочи" - "Спартак"

Овечкин оформил дубль в матче НХЛ с "Монреалем"

Первый в карьере хет-трик Ямаля принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });