ХК "Спартак" анонсировал возвращение главного тренера Жамнова к работе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Алексей Жамнов в ближайшем будущем вернется к работе на посту главного тренера "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Согласно сообщению, в настоящий момент 55-летний Жамнов проходит восстановление после перенесенной операции.

"Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата. Спасибо всем за поддержку!" - говорится в тексте обращения.

29 января "Спартак" сообщил, что Жамнов пропустит несколько матчей команды "по запланированным медицинским причинам".

В данный момент "Спартак" занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, команда обеспечила себе место в плей-офф.

