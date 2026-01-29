Главный тренер "Спартака" Жамнов пропустит несколько матчей КХЛ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов в ближайших матчах КХЛ будет отсутствовать на скамейке команды, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Он пропустит игры "по запланированным медицинским причинам".

"Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Александр Эдгардович Барков. Желаем Алексею Юрьевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй! – говорится в сообщении.

Накануне Жамнов уже пропустил матч "Спартака" против "Лады" (6:2). Это было связано с рождением сына у тренера.