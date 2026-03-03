Поиск

Кравцов счел, что для двукратного чемпиона России Попова бой с Ажбеновым будет сложным

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов считает, что для двукратного чемпиона России и победителя юношеских Олимпийских игр-2018 Ильи Попова предстоящий поединок с Нуртасом Ажбеновым сложится непросто.

"Ажбенов – достаточно опытный боксер. В профессиональной карьере у Ильи в соперниках не было оппонента такого уровня. Общаюсь с лагерем Ажбенова, и они едут сюда за победой. Думаю, для Ильи этот бой будет достаточно сложным. Плюс поединок (в легком весе) рассчитан на восемь раундов", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России

Бой Попова с Ажбеновым пройдет в рамках турнира "IBA.PRO 15" 12 марта на КСК Арене в Санкт-Петербурге.

На профессиональном ринге Илья Попов провел три боя и все выиграл (один – нокаутом). На счету Нуртаса Ажбенова 14 побед (четыре – досрочные) при одном поражении.

