МЮ впервые проиграл при новом тренере

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Ньюкасла" со счетом 2:1 одержали победу над "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев голы забили: Энтони Гордон (45+6 минута, с пенальти), Уильям Осула (90), у МЮ точный удар нанес Каземиро (45+8).

В компенсированное к первому тайму время второе предупреждение получил полузащитник "Ньюкасла" Джейкоб Рэмси, в результате был удален с поля.

Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало первым под руководством Майкла Каррика. МЮ бывший футболист команды возглавил в январе, его назначили до конца сезона.

"Манчестер Юнайтед" остался на третьем месте в турнирной таблице (51 очко). "Ньюкасл" набрал 39 очков и поднялся на 12-ю строчку.

Лидирует в чемпионате "Арсенал" (67), "Манчестер Сити" (60) занимает второе место.