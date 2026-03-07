Гол Головина в ворота Сафонова помог "Монако" обыграть ПСЖ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Монако" со счетом 3:1 одержал победу над "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе "Монако" голы забили Магнес Аклиуш (27-я минута), Александр Головин (55), Фоларин Балогун (73). Автор гола у ПСЖ: Брэдли Баркола (71).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 54-й минуте и уже через минуту отличился точным ударом. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел весь матч.

ПСЖ сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1 с 57 очками. "Монако" набрал 40 баллов и занимает шестое место.