Собака на трассе спровоцировала завал лыжниц на чемпионате России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Две лыжницы упали из-за выбежавшей на трассу собаки во время гонки с общего старта на 50 км в рамках чемпионата России в Южно-Сахалинске.

Инцидент произошел в группе лидеров забега. Столкнувшись с животным, упали Алина Кудисова и Арина Кусургуашева. Кусургашева продолжила гонку и финишировала седьмой, ее отставание от первого места составило более четырех с половиной минут. В свою очередь, Кудисова не смогла продолжить гонку, трассу она покинула, испытывая боль.

Золото чемпионата завоевала Евгения Крупицкая, ее время – 2 часа 27 минут 28,9 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (+2:20,1), третье – Екатерина Булычева (+2:27,0).