ВФЛА выплатила более 50 млн рублей за выполнение нормативов на ЧМ и ЧЕ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила вознаграждения 240 тренерам и спортсменам, в 2025 году успешно выполнившим квалификационные нормативы для участия в крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Общая сумма выплат превысила 50 млн рублей.

Поддержку получили легкоатлеты, выполнившие квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Токио, а также юные спортсмены, подтвердившие соответствие нормативам чемпионатов Европы в возрастных категориях до 20 лет (U20) и до 23 лет (U23).

Финансовое вознаграждение получили также тренеры спортсменов.

Исполнительный директор федерации Борис Ярышевский отметил, что "после того, как источником финансирования призовых перестал быть ЕРАИ, ВФЛА из собственных средств выплатила обещанные вознаграждения".

"Для нас очень важна системность в поддержке молодых талантов, поэтому выплаты призваны не только отметить достижения атлетов, но и мотивировать их к дальнейшему росту и готовности к выступлениям на международной арене", - сказал он.

В 2025 году 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, шесть вошли в тройку лучших результатов сезона в мире, еще четыре установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.