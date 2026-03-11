Поиск

ВФЛА выплатила более 50 млн рублей за выполнение нормативов на ЧМ и ЧЕ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила вознаграждения 240 тренерам и спортсменам, в 2025 году успешно выполнившим квалификационные нормативы для участия в крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Общая сумма выплат превысила 50 млн рублей.

Поддержку получили легкоатлеты, выполнившие квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Токио, а также юные спортсмены, подтвердившие соответствие нормативам чемпионатов Европы в возрастных категориях до 20 лет (U20) и до 23 лет (U23).

Финансовое вознаграждение получили также тренеры спортсменов.

Исполнительный директор федерации Борис Ярышевский отметил, что "после того, как источником финансирования призовых перестал быть ЕРАИ, ВФЛА из собственных средств выплатила обещанные вознаграждения".

"Для нас очень важна системность в поддержке молодых талантов, поэтому выплаты призваны не только отметить достижения атлетов, но и мотивировать их к дальнейшему росту и готовности к выступлениям на международной арене", - сказал он.

В 2025 году 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, шесть вошли в тройку лучших результатов сезона в мире, еще четыре установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.

ВФЛА легкая атлетика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Металлург" впервые стал обладателем Кубка Континента КХЛ

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады

Россиянка Багиян вновь завоевала золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Игрок "Майами" установил рекорд века в НБА по очкам в одной игре

Игрок "Майами" установил рекорд века в НБА по очкам в одной игре

Дмитриев и Мелкадзе вошли в расширенный состав сборной России на матчи в марте

"Барселона" сыграла вничью с "Ньюкаслом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Барселона" сыграла вничью с "Ньюкаслом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады

Российская лыжница Багиян завоевала золото Паралимпиады

"Спартак" сыграет в юношеском турнире в Венгрии с участием ПСЖ и "Аталанты"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });