Матч "Зенит" - "Спартак" будет судить Карасев

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сергей Карасев назначен главным судьей центрального матча 21-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Алексей Лунев и Алексей Ермилов, резервный судья – Инал Танашев. За систему ВАР будет отвечать Сергей Иванов, ассистент – Антон Фролов.

Матч пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге и стартует в 16:00 мск.

В первом круге команды сыграли в Москве вничью со счетом 2:2.

В турнирной таблице "Зенит" занимает второе место, набрав 42 очка. "Спартак" - на шестой строчке (35).

На первом месте располагается действующий чемпион России "Краснодар" (43).