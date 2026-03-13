Поиск

Россиянин Волков проведет бой с Коркес-Акостой на турнире UFC 328

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет поединок с представителем Доминиканской Республики Валдо Кортес-Акостой на турнире UFC 328. Об этом сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата.

Турнир состоится 9 мая в Нью-Джерси.

Соперники представляют тяжелую весовую категорию, их поединок будет со-главным на турнире.

37-летний Волков имеет в активе в ММА 39 побед при 11 поражениях. 34-летний Кортес-Акоста одержал 17 побед и проиграл два боя.

Главным поединком турнира UFC 328 будет, как сообщалось, будет бой между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом

