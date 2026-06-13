Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу

Фото: Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной США со счетом 4:1 обыграли национальную команду Парагвая в матче первого тура чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась в Инглвуде, США.

На 7-й минуте состоялся автогол игрока сборной Парагвая Дамьяна Бобадильи. В составе команды США дубль оформил Фоларин Балогун (31, 45+5), автором еще одного гола стал Джованни Рейна (90+8).

Команды представляют группу D, в которую также входят еще не сыгравшие Австралия и Турция.

В матче группы В сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной – 1:1.

На 21-й минуте отличился босниец Йово Лукич, на 78-й – канадец Кайл Ларин.

В группу В также входят Катар и Швейцария, которые свой матч проведут позднее.