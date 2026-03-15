ЦСКА уступил "Балтике" и проиграл в РПЛ четвертый матч подряд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 1:0 обыграли московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась в субботу в Калининграде.

Автор гола - Брайан Хиль (63-я минута).

Незадолго до окончания встречи произошла массовая стычка с участием игроков и тренеров обеих команд — Андрея Талалаева ("Балтика") и Фабио Челестини (ЦСКА). Обоих удалили.

Турнирные последствия

Победа позволила "Балтике" набрать 39 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (36) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате и опустился на пятую строчку.

Балтика ЦСКА РПЛ футбол
