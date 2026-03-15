Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

Он занял первое место в слаломе, спортсмен представляет паралимпийский класс LW6/8-2 (поражение части руки).

До этого Бугаев на Паралимпиаде-2026 завоевал бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе. При этом он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Две награды высшего достоинства он выиграл на соревнованиях в Сочи-2014, одну – в Пхенчхане-2018.

Сборная России завоевала 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.