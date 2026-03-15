Поиск

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Фото: Luke Hales/Getty Images for IPC

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сборная России разместилась на третьем месте в медальном зачете зимних Паралимпийских игр в Италии.

Россияне завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Первое место гарантировал себе Китай (15, 13, 16), второе – команда США (12, 5, 6).

Розыгрыш наград в оставшихся дисциплинах на медальный зачет в первой тройке не повлияет.

На Паралимпиаде-2026 выступили шесть российских спортсменов. Участие в Играх они приняли под государственной символикой РФ.

Три золотые медали в составе российской команды завоевала лыжница Анастасия Багиян, по две – лыжник Иван Голубков, горнолыжница Варвара Ворончихина, одну – горнолыжник Алексей Бугаев.

Ворончихина также становилась серебряным и бронзовым призером, две бронзовые награды также у Бугаева.

Паралимпийские игры Алексей Бугаев Анастасия Багиян Варвара Ворончихина Иван Голубков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

УЕФА объявил об отмене матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины

Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады

Лыжник Голубков принес России шестое золото Паралимпиады

Итальянец Антонелли выиграл Гран-при Китая "Формулы-1"

"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

"Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии

Медведев победил Алькараса и вышел в финал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

"Зенит" обыграл "Спартак" в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Сочи" в РПЛ

Горнолыжница Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады
