Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сборная России разместилась на третьем месте в медальном зачете зимних Паралимпийских игр в Италии.
Россияне завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
Первое место гарантировал себе Китай (15, 13, 16), второе – команда США (12, 5, 6).
Розыгрыш наград в оставшихся дисциплинах на медальный зачет в первой тройке не повлияет.
На Паралимпиаде-2026 выступили шесть российских спортсменов. Участие в Играх они приняли под государственной символикой РФ.
Три золотые медали в составе российской команды завоевала лыжница Анастасия Багиян, по две – лыжник Иван Голубков, горнолыжница Варвара Ворончихина, одну – горнолыжник Алексей Бугаев.
Ворончихина также становилась серебряным и бронзовым призером, две бронзовые награды также у Бугаева.