Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сборная России разместилась на третьем месте в медальном зачете зимних Паралимпийских игр в Италии.

Россияне завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Первое место гарантировал себе Китай (15, 13, 16), второе – команда США (12, 5, 6).

Розыгрыш наград в оставшихся дисциплинах на медальный зачет в первой тройке не повлияет.

На Паралимпиаде-2026 выступили шесть российских спортсменов. Участие в Играх они приняли под государственной символикой РФ.

Три золотые медали в составе российской команды завоевала лыжница Анастасия Багиян, по две – лыжник Иван Голубков, горнолыжница Варвара Ворончихина, одну – горнолыжник Алексей Бугаев.

Ворончихина также становилась серебряным и бронзовым призером, две бронзовые награды также у Бугаева.