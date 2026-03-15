УЕФА объявил об отмене матча Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская федерация футбола КОНМЕБОЛ приняли решение об отмене матча Финалиссимы-2026 между победителем чемпионата Европы-2024 сборной Испании и обладателем Кубка Америки-2024 командой Аргентины.

Как говорится в заявлении УЕФА, решение связано с невозможностью согласовать с Аргентинской футбольной ассоциацией альтернативную дату и место проведения встречи. Изначально матч был запланирован на 27 марта в Катаре, однако из-за ситуации в регионе проведение игры здесь стало невозможным.

УЕФА рассмотрел несколько вариантов сохранения матча в календаре. В частности, предлагалось провести встречу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде с равным распределением билетов между болельщиками обеих команд. Также обсуждался формат из двух матчей — в Мадриде и Буэнос-Айресе. Однако все предложения были отклонены аргентинской стороной.

Аргентина, в свою очередь, предлагала перенести встречу на период после чемпионата мира, но у сборной Испании не оказалось свободных дат в этот период. Также аргентинская ассоциация выразила готовность сыграть 31 марта, однако организаторы не смогли обеспечить проведение матча в эту дату.

Финалиссима была учреждена в 2022 году в рамках сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ. В первом розыгрыше турнира сборная Аргентины разгромила команду Италии со счётом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

футбол
