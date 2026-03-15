"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 3:0 обыграли московский "Локомотив" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась в Казани

Счет в матче открыл защитник "Рубина" Игор Вуячич на 23-й минуте. Перед перерывом "Локомотив" остался в меньшинстве после удаления Максима Ненахова (на 44-й минуте получил второе предупреждение). Во втором тайме Егор Тесленко (56) и Даниил Кузнецов (70) довели преимущество казанцев до разгромного.

"Рубин" набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Локомотив" с 41 очком остается на третьей строчке.