"Рубин" разгромил "Локомотив" в РПЛ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 3:0 обыграли московский "Локомотив" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась в Казани

Счет в матче открыл защитник "Рубина" Игор Вуячич на 23-й минуте. Перед перерывом "Локомотив" остался в меньшинстве после удаления Максима Ненахова (на 44-й минуте получил второе предупреждение). Во втором тайме Егор Тесленко (56) и Даниил Кузнецов (70) довели преимущество казанцев до разгромного.

"Рубин" набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Локомотив" с 41 очком остается на третьей строчке.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });