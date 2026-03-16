Медведев проиграл Синнеру в финале турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче турнира серии Mastersв Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу Синнера.

В этом турнире Медведев выступил в качестве 11-й ракетки мира, Синнер – под вторым номером мирового рейтинга.

Между тем, победительницей женского турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе стала первая ракетка мира Арина Соболенко. В решающем матче она взяла верх над занимавшей в рейтинге WTAтретье место, а теперь поднявшейся на второе представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Призовой фонд турнира превышает $9,4 млн.