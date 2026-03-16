Российский хоккеист Тарасенко набрал 700-е очко в НХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 2:4 уступила "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Оба гола в составе "Миннесоты" провел российский нападающий Владимир Тарасенко.

34-летний форвард довел число набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ до 700: на его счету 322 гола и 378 результативных передач в 892 матчах.

В "Миннесоте" Тарасенко играет с нынешнего сезона. До этого в НХЛ россиянин играл за "Сент-Луис", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву", "Флориду" и "Детройт". В составе "Сент-Луиса" и "Флориды" по разу выиграл Кубок Стэнли.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });