Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Новосибирская "Сибирь" последней завоевала путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В понедельник новосибирцы на своем льду одолели московский ЦСКА и набрали 65 очков. Команда занимает восьмое место, она стала недосягаемой для претендовавшего на выход в плей-офф хабаровского "Амура".

Таким образом, определились все участники Кубка Гагарина.

Западная конференция: "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Минск), "Северсталь" (Череповец), ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Динамо", "Спартак" (оба – Москва).

Восточная конференция: "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Сибирь".

Действующий обладатель Кубка Гагарина – "Локомотив".