Определились все участники Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Новосибирская "Сибирь" последней завоевала путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В понедельник новосибирцы на своем льду одолели московский ЦСКА и набрали 65 очков. Команда занимает восьмое место, она стала недосягаемой для претендовавшего на выход в плей-офф хабаровского "Амура".

Таким образом, определились все участники Кубка Гагарина.

Западная конференция: "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Минск), "Северсталь" (Череповец), ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Динамо", "Спартак" (оба – Москва).

Восточная конференция: "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Ак Барс" (Казань), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Сибирь".

Действующий обладатель Кубка Гагарина – "Локомотив".

хоккей КХЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });