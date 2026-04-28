Поиск

Футболист ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Защитнику ЦСКА Мойзесу диагностировали травму четырехглавой мышцы бедра, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Ориентировочный срок лечения – от четырех недель", - говорится в сообщении.

Сам бразилец в соцсетях констатировал: в оставшихся матчах сезона-2025/26 он не сыграет.

Травму Мойзес получил в матче 27-го тура чемпионата России против казанского "Рубина".

До окончания сезона ЦСКА проведет три матча в рамках РПЛ: против "Зенита" (2 мая), "Пари НН" (11 мая) и "Локомотива" (17 мая). Кроме того, 6 мая армейцы сыграют со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России, а в случае победы – в Суперфинале Кубка России 24 мая (с победителем пары "Краснодар" - "Динамо).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место.

Накануне о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем сообщил вратарь армейской команды Игорь Акинфеев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Фенербахче" уволил экс-тренера "Спартака" Тедеско

"Фенербахче" уволил экс-тренера "Спартака" Тедеско

Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Мадриде

Акинфеев заявил, что больше не сыграет в этом сезоне

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге

Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге

Ватерполистки сборной России выиграли Кубок мира во втором дивизионе

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и закрепился на первом месте в РПЛ

Дмитрий Неделин выиграл марафон в Дюссельдорфе с рекордом России

Дмитрий Неделин выиграл марафон в Дюссельдорфе с рекордом России

Кениец Саве выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом

Кениец Саве выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом