"Фенербахче" уволил экс-тренера "Спартака" Тедеско

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста главного тренера "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Зеки Мурат Геле.

Отставке Тедеско предшествовало крупное поражение "Фенербахче" от "Галатасарая" (0:3) в чемпионате Турции. За три тура до финиша чемпионата "Фенербахче" занимает второе место, отставание от "Галатасарая" составляет семь очков.

40-летний немец итальянского происхождения Тедеско возглавил "Фенербахче" в мае 2025 года.

С 2019 по 2021 год Тедеско был главным тренером московского "Спартака", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России.