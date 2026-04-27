"Фенербахче" уволил экс-тренера "Спартака" Тедеско

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста главного тренера "Фенербахче", сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Зеки Мурат Геле.

Отставке Тедеско предшествовало крупное поражение "Фенербахче" от "Галатасарая" (0:3) в чемпионате Турции. За три тура до финиша чемпионата "Фенербахче" занимает второе место, отставание от "Галатасарая" составляет семь очков.

40-летний немец итальянского происхождения Тедеско возглавил "Фенербахче" в мае 2025 года.

С 2019 по 2021 год Тедеско был главным тренером московского "Спартака", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России.

Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Мадриде

Акинфеев заявил, что больше не сыграет в этом сезоне

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге

Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге

Ватерполистки сборной России выиграли Кубок мира во втором дивизионе

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и закрепился на первом месте в РПЛ

Дмитрий Неделин выиграл марафон в Дюссельдорфе с рекордом России

Дмитрий Неделин выиграл марафон в Дюссельдорфе с рекордом России

Кениец Саве выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом

Кениец Саве выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом

На российских стадионах запретили потенциально оскорбительные баннеры

На российских стадионах запретили потенциально оскорбительные баннеры