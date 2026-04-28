Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева победила представительницу Канады Лейлу Фернандес в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Результат матча – 7:6 (7:1), 6:3.

В мировом рейтинге Андреева занимает восьмое место – наивысшее среди россиянок. Фернандес – 25-я ракетка мира.

В полуфинале Андреева сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Хейли Баптист (США, 32).

Турнир проходит на грунтовом покрытии.

Действующей и трехкратной победительницей турнира WTA1000 в Мадриде является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Вместе с Петрой Квитовой из Чехии она – самая титулованная участница соревнования.

Из россиянок турнир в Мадриде выигрывали Динара Сафина (2009 год) и Мария Шарапова (2014).

Категория WTA1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.